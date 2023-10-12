بسبب مكافأة كلب مسروق .. القبض على نجم ليفربول السابق!

نجم ليفربول السابق يواجه شبح السجن...

صدرت مذكرة اعتقال بحق دانيال ستوريدج، مهاجم ليفربول السابق بعد فشله في المثول أمام محكمة لوس أنجلوس، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتعلق القضية بنزاع مالي بين ستوريدج، وأحد الأشخاص ادعى أنه ساعد اللاعب الإنجليزي، في إيجاد كلبه المسروق في عام 2019، ولم يمنحه ستوريدج المكافأة المالية التي أعلن عنها.

ونشب الخلاف بين ستوريدج، وفوستر واشنطن، بعد تسليم الكلب مما دفع فوستر إلى رفع دعوى قضائية في ديسمبر 2021، وأقرت المحكمة أن يدفع اللاعب تعويض قيمته 30 ألف دولار.

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وتم استدعاء ستوريدج مرة أخرى في الشهر السابق، للإجابة على بعض الأسئلة التي تتعلق بوضعه المالي ولكنه لم يستجب، لتخرج ضده مذكرة اعتقال.

ومن جانبه كان ستوريدج قد أوضح في بيان سابق نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه التقى مع أحد الأشخاص ووجد له الكلب ودفع له المكافأة بالفعل، ولكن هناك آخرون يحاولون الاستفادة من الحادث وتحقيق مكاسب خاصة بهم.

بينما هاجم واشنطن تصرفات ستوريدج، وأكد في حواره مع صحيفة "ميل سبورت" الإنجليزية، بأن اللاعب وعده بدفع المبلغ ولكن هذا لم يحدث، كما أن ستوريدج يعتقد أنه ليس مضطرًا للرد على المطالبات المالية لأنه شخص غني، لهذا قرر واشنطن اللجوء إلى المحكمة.