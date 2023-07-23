بسبب مرض واندا "الخبيث" .. إيكاردي "المضطر" يحسم مصير العروض السعودية وجلطة سراي

وجهة جديدة وغير متوقعة للمهاجم الأرجنتيني..

تحكمت واندا نارا؛ زوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله، في مستقبله خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن هذه المرة ليس عن قصد كما هو الحال في كل مرة.

الأرجنتيني قضى الموسم الماضي معارًا من باريس سان جيرمان الفرنسي لجلطة سراي التركي ولمدة موسم وحيد، ليطلب الأخير شرائه نهائيًا مع نهاية الموسم، لكنه وجد منافسة مع الهلال السعودي إلا أن بعض الأنباء تحدثت عن اتفاق بالفعل مع النادي التركي مقابل عشرة ملايين يورو.

ووفقًا لقناة "TYC" الأرجنتينية فإن إيكاردي في طريقه لاتخاذ قرار صادم بشأن مستقبله، إذ يفكر في اللعب في الدوري الأرجنتيني الموسم المقبل، بشكل اضطراري.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع حديث بعض التقارير الأجنبية عن معاناة زوجته من مرض سرطان الدم "لوكيميا"، ورغبته في البقاء جوارها في أرض الوطن.

يذكر أن إيكاردي شارك الموسم الماضي في 24 مباراة في الدوري التركي، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع سبعة.

ويبحث الهلال عن مهاجم بعدما استغنى عن النيجيري أوديون إيجالو بنهاية الموسم الماضي، وعدم وضوح الرؤية بعد بشأن المفاوضات مع البلجيكي روميلو لوكاكو؛ مهاجم تشيلسي الإنجليزي.