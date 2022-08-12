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بسبب مباراة الأرجنتين .. جدل حول تمثال جاياردو البرونزي

هيثم محمد
9:00 ص غرينتش+2 8‏/12‏/2022
marcelo gallardo river rosario central torneo de la liga 16102022
المدرب الأسطوري لريفر ينتظر التكريم

رغم اقتراب موعد قمة ربع النهائي بكأس العالم التي تجمع الأرجنتين مع هولندا، ولكن هناك موضوع آخر يشغل المشجعون، وخصوصاً مشجي ريفر بليت بالبلاد.

الأرجنتين تلعب ضد الطواحين مساء الجمعة، الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي للبلاد، نفس اليوم الذي اختاره ريفر بليت للكشف عن تمثال عملاق لتكريم أسطورته.

كارلوس ترييو، منظم حفل الكشف عن التمثال، أكد في تصريحات نقلتها "Ole" أن الحفل سيقام في موعده بالثامنة، وأكد عدم تعارضه مع مباراة البلاد، ودعا الجمهور للحضور بقوة لتحية أسطورته.

وقالت مصادر مقربة من جاياردو نفسه إنه قد لا يحضر حفل الكشف عن التمثال بسبب موعده ولعب منتخب بلاده في نفس اليوم.

يذكر أن التمثال مصنوع من البرونز الذي تم جمعه بعد حملة نظمها ريفر بليت لمشجعيه للتبرع بالمفاتيح من هذا المعدن للمشاركة في تشييده.

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