الفرنسي كيليان مبابي تسبب في سابقة تاريخية بالنادي الملكي

لقد كان موسم الانتقالات الحالي تاريخيا بالنسبة لريال مدريد، ليس بسبب الأموال الضخمة التي تم إنفاقها، أو بسبب أي شيء آخر له علاقة بعودة المعارين أو إعارة لاعبين آخرين.

هذا الموسم كان تاريخيا ببساطة لأن ريال مدريد لأول مرة على الإطلاق يخلو فريقه من لاعب يحمل الرقم 9.

فمنذ رحيل كريم بنزيما آخر من ارتدى هذا الرقم في النادي الملكي، انتظر جمهور ريال مدريد بفارغ الصبر أن يحمل هذا الرقم اسم واحد فقط وهو كيليان مبابي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن مع عدم قدوم مبابي، شغر الرقم 9 مجددا، ولم يفلح حصول خوسيلو على الرقم 14 أو تبديل رودريجو الرقم إلى 7 في إنهاء الأزمة التي كان منتظرا أن ينهيها مبابي.

انتقادات عديدة توجه منذ انتهاء موسم الانتقالات بشكل رسمي في أوروبا لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بسبب عدم تدعيم الفريق الملكي في النهاية بالاسم الأهم الذي لاحقه الملكي طيلة السنوات الأخيرة، كيليان مبابي.