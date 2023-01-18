بسبب مانشستر يونايتد وليفربول .. باريس سان جيرمان يؤجل تجديد عقد ميسي!

لماذا أوقف باريس سان جيرمان إجراءات تجديد عقد ميسي؟

أوقف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي محادثاته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده مع الفريق بسبب استثمارات النادي.

وتجري محادثات حالية حول ملكية باريس سان جيرمان واستثمارهم في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقدت شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI) بقيادة رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي محادثات مع رئيس توتنهام دانييل ليفي في لندن هذا الشهر حول إمكانية القيام باستثمار أقلية في نادي شمال لندن.

وتسعى شركة قطر إلى الاستثمار في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكن فريقي مانشستر يونايتد وليفربول ليسوا قيد الدراسة على الرغم أن النادين يسعيان لاستثمار جديد مع متابعة يونايتد لبيع النادي بالكامل.

واتضح في نوفمبر الماضي أن مالكي ليفربول الأمريكيين حريصون على بيع النادي.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تتطلع إلى ما يصل 8 مليار جنيه إسترليني لبيع النادي بالإضافة لرسوم تتجاوز 2.5 مليار جنيه إسترليني التي دفعها رئيس نادي تشيلسي الجديد.

وبسبب سلسلة اجتماعات الخليفي مع الأندية المحتملة التي يمكن لشركة قطر الاستثمار فيها جعلته يؤجل خطوة تأجيل عقد ميسي مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي في يونيو القادم.

وتمتلك الشركة فريق باريس سان جيرمان بنسبة 100% بالإضافة لحصة تبلغ 21.67 في المائة في نادي براغا البرتغالي لكنهم يأملون في أن يصبحوا مستثمرين أقلية في نادى أوروبي آخر في المنافسة القارية جنبًا إلى جنب على الأقل مع نادي واحد في أمريكا الجنوبية.