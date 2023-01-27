بسبب مارتينيز.. "فيفا" يدرس تغيير قواعد كرة القدم وتعليمات جديدة للحكام

استفزاز إيميليانو بلغ درجة استفزت "فيفا" نفسه!

في اجتماع مجلس إدارة كرة القدم الدولي، الهيئة التشريعية في كرة القدم التابعة لـ"فيفا"، تم طرح اقتراحات لتحجيم حراس المرمى ومنعهم من استخدام سلوكيات "غير عادلة" أثناء تنفيذ اللاعبين لركلات الترجيح أمامهم مما يؤخر من فرصة المهاجم ويسبب له التوتر.

أتى هذا في ضوء ما صنعه إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين في كأس العالم 2022 سواء أمام هولندا وبالتحديد أمام فرنسا، حيث شتت انتباه اللاعبين الفرنسيين أكثر من مرة عن طريق ركل الكرة بعيدًا وإبعادها عن نقطة الجزاء من أجل تأخير التسديد.

قرر المجلس عدم تغيير اللوائح بشكل قاطع، ولكنه طالب الحكام بسلوكيات "أكثر صرامة" مع حراس المرمى.

وفقًا لصحيفة "ذا تايمز" فإن القوانين الحالية كفيلة بوقف هذه السلوكيات ولكن مع تطبيقها بصرامة أكثر واستخدام البطاقات بشكل أكثر كثافة لدى قيام الحراس بالسلوكيات من هذا النوع.