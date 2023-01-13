بسبب مارتينيز .. الفيفا يحقق مع الأرجنتين في أحداث نهائي كأس العالم

خزائن الأرجنتين مهددة بسبب لقطة مارتينيز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان رسمي عن فتح تحقيق لتوضيح ما حدث خلال حفل توزيع الجوائز بعد نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وجاءت لقطة إيميليانو مارتينيز خلال رفع جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بصورة مشينة، لتكون نواة بداية التحقيقات ضد أبطال العالم 2022.

وخلال البيان أكد (الفيفا) أن منتخب الأرجنتين ارتكب العديد من المخالفات لسوء السلوك من قبل اللاعبين، والسلوك العدواني وانتهاك اللعب النظيف أو المادة 44، المتوافقة مع لوائح وسائل الإعلام والتسويق الخاصة بالاتحاد الدولي.

وأشار تقرير صحيفة "آس" الإسبانية إلى أنه في حالة التصديق على انتهاك قوانين الفيفا وإثبات هذه التهم، فقد تكون عقوبة بطل العالم مبلغًا ماليًا كبيرًا.

وجاء في بيان الفيفا: "فتحت لجنة الانضباط التابعة للفيفا إجراءات ضد الاتحاد الأرجنتين لكرة القدم بسبب الانتهاكات المحتملة للمادتين 11 (السلوك العدواني وانتهاك مبادئ اللعب النظيف) والمادة 12 (السلوك غير اللائق للاعبين والمسؤولين) من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك المادة 44 من لوائح كأس العالم قطر 2022 بالتزامن مع لوائح التسويق والإعلام الخاصة بكأس العالم، خلال مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم".

الجدير بالذكر أنه خلال المونديال تم تغريم المنتخب الألماني عشرة آلاف فرنك سويسري لمخالفته أحكام المادة 44 من لائحة كأس العالم قطر، بسبب تغطية اللاعبين لفمهم قبل مواجهة اليابان، والغرامة المحتملة للألبيسيليستي يمكن أن تضاعف المبلغ الذي دفعه منتخب ألمانيا.