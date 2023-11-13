بسبب لاعب بعينه .. ريال مدريد يقيل طبيب الفريق!

قضية بعينها فجرت المسكوت عنه في ريال مدريد..

قرر ريال مدريد الإسباني إقالة نيكو ميهيتش، رئيس الخدمات الطبية في النادي، وذلك بسبب طريقة إدارته لإصابات التركي أردا جولر، لاعب الفريق الملكي الشاب.

وحسبما أكدت صحيفتا "ماركا" و"آس"، فإن الطبيب الكرواتي، الذي انضم إلى ريال مدريد في 2017، سيظل على ذمة النادي، لكنه لن يكون مسؤولًا عن الفريق الأول، بسبب تباين المعايير فيما يخص عملية تعافي أردا جولر.

وتعرض جولر لإصابة جديدة بعد استدعائه لمواجهة رايو فاييكانو في الجولة 12 من الدوري الإسباني، حيث أصيب بتمزق عضلي صغير في عضلات الفخذ، وسيغيب لمدة تقدر بحوالي شهر.

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وأدت الانتكاسات التي تعرض لها جولر إلى توجيه أصابع اللوم إلى ميهيتش، والذي كان خلال فترة عمله على مدار سبع سنوات موضع إعجاب النادي.

وخلال الأسابيع الماضية، كانت التناقضات في الآراء بين الطبيب الكرواتي وأعضاء آخرين في الجهاز الطبي حول كيفية التعامل مع تعافي أردا جولر واضحة، وهو ما أدى إلى انكسار العلاقة بين الجميع فجأة.

ولم يلعب جولر ولو دقيقة واحدة بقميص ريال مدريد سواءً وديًا أو رسميًا منذ انضمامه في صيف 2023 قادمًا من فنربخشه التركي، بعد صراع مع برشلونة، حيث داهمته الإصابات واحدة تلو الأخرى، ولم يتمكن بعد من الوصول إلى أرض الملعب.