بسبب كورتوا.. "أزمة نفسية" تهدد مستقبل لونين مع ريال مدريد!

قرار صعب في انتظاره..

يواجه الأوكراني أندري لونين، حارس ريال مدريد، تحديًا كبيرًا في الموسم المقبل، بعدما أنقذ النادي الملكي في الموسم الماضي، بعد إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.

واستطاع لونين اكتساب ثقة المدرب كارلو أنشيلوتي وقدم مستوى كبيرًا، ليساهم في تتويج الفريق بالدوري الإسباني، قبل أن يجلس بديلًا في الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، في أول مباراة لكورتوا بعد تعافيه.

وقال ديفيد بيريس، الخبير في علم النفس الرياضي، إن "صراع لونين الداخلي لتحديد مستقبله في ريال مدريد وسط بيئة من الضغط، قد يقوده ذلك إلى الرحيل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف بيريس، في تصريحات لصحيفة "ريليفو" الإسبانية: "حالته الذهنية هي واحدة من أكثر المشاكل المتكررة في فالديبيباس، إذا عرف لونين كيف يحلل قرار أنشيلوتي (الاعتماد على كورتوا) فلن يواجه مشاكل في الثقة أو الإحباط، ولكن إذا حدث العكس، فسيكون لديه شكوك وتوتر وانعدام ثقة".

وأضاف: "تعريف الدور وقبوله مهم للغاية، إذا بقي لونين فعليه أن يتعلم ما هو دوره، بالطبع ثقته ستكون منخفضة، رغم أن ذلك يعتمد على كل شخص وكيف يدير الأمر".

من جهته قال أليخو جارسيا نافيرا، عالم النفس الرياضي والأستاذ الجامعي: "إذا وضع أهدافًا لا يمكنه تحقيقها أو غير قابلة للتطبيق، على سبيل المثال أن يبدأ قبل كورتوا، فإن الشيء المنطقي هو أنه يشعر بالإحباط، وبالطبع حاشيته قد تلعب دورًا مهمًا للغاية، عندما يكون لدى الأشخاص الأقرب إلي رأي مختلف، يمكن أن يولد صراعًا داخليًا وضغطًا إضافيًا".