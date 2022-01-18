بسبب كنو .. تحذير للمنتخب السعودي من خسارة "اعتبارية" أمام عمان

يستعد المنتخب السعودي لاستئناف مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ سيلعب أمام عُمان في الرياض واليابان في طوكيو خلال فترة التوقف الدولي القادم.

المدرب هيرفي رينارد أعلن قائمة من 26 لاعبًا لخوض المباراتين، تضمنت لاعب وسط الهلال محمد كنو الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرًا في السعودية بتجديد عقده مع ناديه عقب التوقيع لنادي النصر.

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اتحاد كرة القدم السعودي لم يبت حتى الآن في القضية، وسط أقاويل عديدة متناقضة، إذ يؤكد النصراويون أن عقدهم فقط الموجود في لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يرى الهلاليون أن القضية منتهية لصالحهم.

لوائح الدوري السعودي تنص على عقاب اللاعب الذي يُوقع لناديين خلال نفس الفترة بالغرامة المالية والإيقاف، ويُجمع العديد من المحللين والخبراء القانونيين على أن كنو سيُوقف لفترة 4-6 شهور حال تقدم الناديان بأوراقهما الموقعة من جانبه للجنة الاحتراف.

الصحفي أحمد الكاموخ حذر الاتحاد السعودي وإدارة المنتخب من إشراك كنو أمام عُمان حتى لا يتسبب في خسارة الأخضر اعتباريًا، مشيرًا إلى أن العمانيين قد يشتكون بحجة أنه لاعب يجب إيقافه لتوقيعه لناديين في آن واحد.

إذ كتب عبر تويتر "ما أخشاه أن تتم مشاركة كنو مع المنتخب في مباراة عمان فيرفع الاتحاد العماني احتجاجًا على المنتخب السعودي بعدم أهليّة كنو للعب مع المنتخب بسبب توقيعه عقدين مع ناديين في وقت واحد، وأن يقول العمانيين بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يبتّ في قضية كنو كي يتم إشراكه أمامنا".

ما أخشاه أن تتم مشاركة كنو مع المنتخب في مباراة عمان فيرفع الاتحاد العماني احتجاجاً على المنتخب السعودي بعدم أهليّة كنو للعب مع المنتخب بسبب توقيعه عقدين مع ناديين في وقت واحد، وأن يقول العمانيين بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يبتّ في قضية كنو كي يتم اشراكه أمامنا.#انتبه ⚠️ — احمد الكاموخ (@a_lkamok) January 18, 2022

يُذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته في التصفيات برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن اليابان و5 عن أستراليا، فيما يمتلك المنتخب العُماني 7 نقاط في المركز الرابع والصيني 5 نقاط في الخامس.