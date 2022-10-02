بسبب كأس العالم .. أنشيلوتي يعتمد على الرديف لفترة من الموسم!

المدرب الإيطالي قد يلجأ للمداورة للمحافظة على موسم الملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى مدرب فريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، للاعتماد على الأسماء البديلة في التشكيلة الأساسية بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويشارك العديد من الأسماء لدى الملكي في المونديال، حيث يمتلك فريق العاصمة أبرز اللاعبين في العالم، مما يعرضهم إلى مجهود بدني إضافي وقوي في منتصف الموسم.

حيث تنطلق بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر من السنة الحالية، وتنتهي يوم 18 ديسمبر، مما يعرض الملكي للعب بعض المواجهات بالأسماء البديلة.

ماذا عن تشكيل الملكي؟

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تشكيلة محددة من المتوقع أن يعتمد عليها أنشيلوتي في نهاية العام بعد انتهاء المونديال.

وضم التشكيل بعض الأسماء التي لن تذهب إلى قطر مثل: دافيد ألابا، أو عناصر مهددة بعدم الانضمام لمنتخب بلادها مثل: لوكاس فاسكيز.

وجاء التشكيل على النحو التالي: الحارس أندري لونين، ألفارو أودريوزولا – ناتشو – جيسوس فاييخو – دافيد ألابا، داني سيبايوس – توني كروس - إيكر برافو، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز، سيرجيو أريباس.

ما هي مواجهات ريال مدريد بعد المونديال؟

أوضح تقرير "ماركا" أنه من المتوقع أن تتواجد تلك التشكيلة في شهر ديسمبر مع أول مباراة من شهر يناير لحين عودة الجاهزية البدنية لعناصر الملكي الأساسية.

كما أشار التقرير إلى نية كارلو في عودة العناصر الأساسية للتشكيل ولكن بصورة تدريجية للمحافظة على مستواهم البدني.

والحقيقة أن الملكي لن يتعرض لضغوطات كبيرة لحين عودة تلك العناصر، حيث أنه سيواجه ريال بلد الوليد يوم 31 ديسمبر، وفياريال يوم 8 يناير من عام 2023.

وأضاف التقرير أن عودة اللاعبين الأساسيين ستكون بعد أسبوعين من انتهاء المونديال، مما يعني أن تشكيل الملكي سيتغير أمام بلد الوليد والغواصات الصفراء.