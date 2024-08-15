بسبب كامافينجا .. سقطة تحليلية جديدة لياسر القحطاني تفتح باب السخرية عليه!

سقطة غريبة من القحطاني!

واصل ياسر القحطاني أسطورة نادي الهلال تعليقاته التحليلية المثيرة للجدل، وهذه المرة خلال تحليله لمباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي، وهو ما فتح باب السخرية عليه.

وخلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر الأوروبي عبر قنوات "bein sports" القطرية، أكد القحطاني على أن الثلاثي الهجومي لريال مدريد رودريجو وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ليسوا على المستوى المطلوب.

وأضاف القحطاني: "يجب على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الاستعانة بالكرواتي لوكا مودريتش، أو الفرنسي إدواردو كمافينجا خلال الشوط الثاني من المباراة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمر الذي فتح السخرية على القحطاني هو أن كمافينجا ليس متواجدًا في قائمة ريال مدريد، بسبب تعرضه لإصابة في الركبة قبل المباراة بساعات.

وسخرت الجماهير من تصريحات القحطاني عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بسبب عدم درايته بأن كامافينجا لم يكن متواجدًا في قائمة ريال مدريد بسبب الإصابة.