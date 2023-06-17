بسبب قطر .. وجهة كيليان مبابي تتحول من ريال مدريد إلى الدوري الإنجليزي!

هل يرحل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، تطورات جديدة في ملف رحيل نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

وكان مبابي قد أعلن عدم رغبته في الاستمرار مع باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده الذي يمتد لعام 2025.

ووفقًا لصحيفة " ذا ميرور" فإن باريس سان جيرمان مستعد لبيع كيليان مبابي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف إذا نجح عرض استحواذ الشيخ القطري جاسم بن حمد.

وأضافت الصحيفة، أن مبابي سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في غضون 12 شهرًا، وتتمثل أولوية أبطال الدوري الفرنسي في ضمان عدم مغادرة النجم الشاب مجانًا وهذا يعني أنهم مستعدون للاستفادة منه هذا الصيف.

وارتبط مبابي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال لصفوف ريال مدريد، ولكن قائد فرنسا أكد أنه لا ينوي الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف.