بسبب قضية نيجريرا؟ حكام إسبانيا يفكرون في الإضراب!

الأوضاع تتفاقم مع الحكام الإسبان في الآونة الأخيرة..

يدرس الحكام الإسبان القيام بإضراب عن إدارة مباريات الدوري الإسباني لأنهم يرون أنهم يتعرضون ليس فقط لضغوط عامة، بل للخطر على سلامتهم الشخصية.

شبكة "كادينا كوبي" الإسبانية كشفت أن الحكم أنطونيو بوزو تعرض للاعتداء بعد مباراة في دوري تحت 19 عامًا، حيث انتظره عدة أشخاص بينهم والد أحد اللاعبين خارج الملعب وهاجموه وتسببوا في تعرض الحكم لإصابات مختلفة حيث تلقى عددًا من الضربات بعدما طرحوه أرضًا.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم أصدر بيانًا للتنديد بذلك الحادث، داعيًا إلى وقت الحملات المختلفة التي يتعرض لها الحكام ووقف المناخ العدائي الذي يواجهونه مؤخرًا، خاصة مع انفجار قضية نيجريرا.

على ما يبدو، يفكر حكام الاتحاد في الإضراب نتيجة لهذا المناخ والعداء، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الدوري الإسباني، ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار اليوم.

في حين أنه يمكن بالتأكيد تحسين مستوى التحكيم في إسبانيا، إلا أن الحكام هناك يتعرضون لمعاملة مجحفة، حيث أنهم ليسوا فقط عرضة للإهانات على أرض الملعب، كما كان الحال قبل عقدين من الزمن، ولكن الآن أيضًا عبر الإنترنت وفي حياتهم الشخصية.

ليس من المستغرب أن يكون هذا الهجوم، إلى جانب الطريقة التي يتم بها الحديث عن الحكام في إسبانيا، قد دفعهم إلى التفكير في اتخاذ إجراء.