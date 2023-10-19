بسبب قضية المراهنات .. صندوق الاستثمارات السعودي قد ينقل نجم الهلال إلى نيوكاسل

نجم الهلال قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي في الشتاء القادم

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على الرغم من انتقاله إلى نادي الهلال السعودي، في صيف العام الحالي فقط؛ إلا أن النجم البرتغالي روبن نيفيش، قد يرحل عن الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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نيفيش البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى الهلال في يوليو الماضي، قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، مقابل 55 مليون يورو تقريبًا؛ وفي عقد لمدة 3 سنواتٍ كاملة.

ووفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية، مساء اليوم الخميس، وضع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي، النجم البرتغالي على رأس أولوياته؛ لضمه في الميركاتو الشتوي.

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وكشفت الصحيفة، عن أن الإيقاف المرتقب للنجم الإيطالي ساندرو تونالي، متوسط ميدان نيوكاسل يونايتد، لمدة تتراوح بين 7 إلى 12 شهرًا؛ بسبب تورطه في قضية "المراهنات" في بلاده؛ دفعت إدارة النادي الإنجليزي، للتفكير في التعاقد مع نيفيش.

وأشارت إلى أن امتلاك صندوق الاستثمارات السعودي، للهلال والنادي الإنجليزي؛ قد يسهل من عملية حسم صفقة نيفيش "على سبيل الإعارة"، ودون تكاليف مالية ضخمة.

وإلى جانب نجم الزعيم الهلالي.. هناك بعض الحلول الأخرى أمام نيوكاسل يونايتد، لتعويض تونالي؛ مثل التعاقد مع كالفين فيليبس، الذي لا يشارك كثيرًا مع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، بالإضافة إلى سكوت ماكتوميناي "مانشستر يونايتد" وفيليكس نيميشا "بوروسيا دورتموند".

جدير بالذكر أن روبن نيفيش، سجل هدفًا وصنع آخر، خلال 11 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات.

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