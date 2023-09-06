بسبب قبلة هيرموسو.. لاعب برشلونة الأسبق يفتح النار على كارباخال!

القضية التي لا تريد الانتهاء..

تعرض الإسباني داني كارباخال لموجة لاذعة من الانتقادات على خلفية تصريحاته الأخيرة التي تناول فيها قضية لويس روبياليس الشهيرة وقبلة جيني هيرموسو.

وكان كارباخال قد أنحى باللائمة على روبياليس، لكنه رفض في الوقت ذاته أن يمر الأمر دون استجواب له مؤكدًا أن "روبياليس بالتأكيد لا يعيش أيامًا سعيدة".

كارباخال يرى أنه لابد من وجود شكل معين للتقاضي في الأمر قبل إصدار عقوبات رادعة، ولكن هذا لم يرق لمارك كروساس لاعب برشلونة الأسبق في 2007 والذي يتخذ من المكسيك الآن مقرًا له.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب كروساس عبر منصة "إكس": "قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا آثر أن يبقى على الحياد لأنه يحتاج بوضوح أن يرى جيني (هيرموسو) ضحية، وأن عليها الشكوى بنفسها قبل أن يعترف بالأمر.. لا يمكنك أن تكون جذابًا هكذا!".

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وكان كارباخال قد أشار في وقت آخر إلى أنه "لم يوجد أي وقت لم أعترف به بأن جيني هيرموسو ضحية" فيما يشبه الرد على تصريحات كروساس المندفعة.

وأكد كارباخال أنه "غير مخوّل له أن يحكم على أي شخص" ولا يقوم بذلك، هو وإن كان لا يسقط كون هيرموسو ضحية، ولكنه يطالب بأن تأخذ الأمور مجراها بشكل اعتيادي.