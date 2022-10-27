بسبب فشل برشلونة وأندية إسبانيا .. ريال مدريد يجني الملايين!

ريال مدريد يستفيد من مصائب الفرق الإسبانية

لم تنجح كل الفرق الإسبانية في الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث فشل برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية في الاستمرار في السعي نحو الأدوار الإقصائية.

لكن ريال مدريد قد ضمن تأهله للدور القادم، وبالتالي يظل هو الفريق الإسباني الوحيد المستمر في البطولة هذه الفترة، ويبدو أن الأمر لن يكون مفيدًا من حيث محاولة تحقيق اللقب.

لكن التقارير الصحفية تكشف أن الملكي سوف يستفيد من فشل بقية الأندية الإسبانية في التأهل، حيث أوضحت "ماركا" أن فريق العاصمة سيحصل على 8.6 مليون يورو إضافية من "الحقوق السمعية والبصرية" لكونه الممثل الوحيد لكرة الليجا.

حيث عادةً ما تقسم الأموال على الفرق المشاركة من نفس البلد، لكن ريال مدريد هو الممثل الوحيد الآن، وبالتالي ارتفعت نسبته من الأموال، بل وقد يصل إلى 11.7 مليون يورو في حال وصوله للنهائي.

كما أضاف التقرير أن في حال وصول الملكي للنهائي فسوف يحصل على 26.8 مليون يورو، وهو أكثر مما جناه ريال مدريد في الموسم السابق (10 ملايين)، حيث حصل على 16.8 مليون يورو، وذلك من خلال عدة حقوق مالية مستحقة.