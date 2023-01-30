يبدو أن احتفالات الأرجنتين قد انتهت وحان وقت الانتقادات!

انتقد المغني الأمريكي جوزيف بودين غياب وجود أصحاب البشرة السمراء عن تشكيل المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم الأخير التي أقيمت في قطر.

جاء هذا في بث إذاعي يقوم به عبر قناة خاصة به على الإنترنت، وأكد خلال تصريحاته أن غياب أصحاب البشرة السمراء عن المنتخب الأرجنتيني هو أمر غريب.

وقال بودين: "تحياتي لميسي وللأرجنتين، لقد حققوا الفوز بشكل مذهل، لقد شاهدت نهاية البطولة وفازوا بعد مباراة عصيبة بركلات الجزاء".

وأضاف: "لكن أين أصحاب البشرة السمراء؟! الأمر غريب، كل الصور التي يظهر فيها المنتخب الأرجنتيني لا يوجد بها لاعب ببشرة سمراء".

وأردف: "الجميع الآن يظن أن الأرجنتين ليس بها من أصحاب البشرة السمراء لكن بناءً على ما قرأتهه فهم لديهم نسبة جيدة، لكن تلك النسبة لا يتم تمثيلها في أي شيء".

جدير بالذكر أن الإحصاء الرسمي الصادر من الحكومة الأرجنتينية لعدد أصحاب البشرة السمراء هناك كان حوالي 150 ألفًا فقط في عام 2010 من أصل 42 مليون مواطن.