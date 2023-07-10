بسبب عنصرية جمهور فالنسيا .. القضاء يحقق مع أنشيلوتي!

ماذا فعل مدرب ريال مدريد؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن مكتب المدعي العام قد وافق على النظر في الشكوى المقدمة من اتحاد صغار المساهمين في فالنسيا (APAVCF) ضد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" قدم اتحاد صغار المساهمين في فالنسيا، شكوى ضد أنشيلوتي بسبب تصريحاته في المؤتمر الصحفي بعد واقعة ملعب ميستايا في 21 مايو الماضي وما حدث لنجم ريال مدريد فينيسيوس من تعرض للعنصرية.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة، أن ملعب ميستايا بأكمله هتفوا ضد فينيسيوس واصفينه "بالقرد"، وتضمنت الشكوى بعض العبارات التي استخدمها المدرب مثل "الجو عنصري"، "أصبح الملعب هنا مجنونًا "و" لم أر ملعبًا بأكمله يوجه إهانات عنصرية ".

وستكون الخطوة التالية من جانب مكتب المدعي العام هي تنفيذ الإجراءات المناسبة لمعرفة ما إذا كان هناك عنصرية ضد مشجعي فالنسيا أم لا.

وقالت الرابطة في بيانها :"لقد تعامل مع ملعب بأكمله به 46002 متفرج على أنه عنصري أمام وسائل الإعلام الموجودة في غرفة الصحافة في ميستايا".

وطلبت الجمعية من مكتب المدعي العام في وثيقته المسجلة بتاريخ الدخول في 1 يونيو إجراء التحقيق وتقديم الشكوى نيابة عن المتضررين مع تركها مفتوحة في الإفادة.