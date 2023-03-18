بسبب صورة .. الجيش الكولومبي يصدر بياناً بخصوص "فضيحة" كريستيانو رونالدو!

هيثم محمدهيثم محمد
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Cristiano Ronaldo Colombia military service document gfxSocial/Getty
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واقعة غريبة تسبب أزمة كبرى في كولومبيا

تسببت صورة لنجم النصر كريستيانو رونالدو في واقعة غريبة بكولومبيا وصلت لحد تدخل الجيش الكولومبي وإصداره بياناً رسمياً للتعليق على الأمر.

وبدأت الحادثة عندما تقدم شاب يدعى دييجو جودوي بطلب للحصول على شهادة تأدية الخدمة العسكرية، ليقابل بصدمة أن الشهادة لا تحمل صورته ولكن صورة رونالدو بقميص ريال مدريد!

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الشاب الكولومبي نشر صورة الشهادة عبر وسائل التواصل الاجتماعية وكشف أنه تواصل مع الجيش لمعرفة السبب لصدور الشهادة بصورة قائد البرتغال، ليأتي الرد بأنهم لم يجدوا صوراً خاصة به لديهم لوضعها.

الجيش الكولومبي قرر الرد بعد الشعبية الكبيرة التي حظي بها جودوي بعد نشر صورة الشهادة وأصدر بياناً رسمياً للتعليق ألقى فيه باللوم على الشاب، وأنه وقت تقدمه بطلب إصدار الشهادة الإلكترونية وضع صوراً لا تخصه.

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وأكد جودوي أن الجيش تواصل معه بسبب الضغط الشعبي لحل الأزمة، وأكدوا له أنه سيتم تغيير الصورة لحل المشكلة التي أصبحت حديث البلاد في الأيام الماضية.

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