شوهد جرينوود في أحد مطاعم الوجبات السريعة..

انتهك الإنجليزي ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى خيتافي، قواعد تناول الوجبات السريعة في النادي الإسباني.

وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تم التقاط صور لجرينوود وهو يتنوقف يتناول شطائر البرجر في أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة مع والده أندرو، وذلك بعد التدريب في مرافق خيتافي يوم الجمعة الماضي.

وحسب التقرير، فإن ذلك التصرف أغضب خوسيه بوردالاس المدير الفني لنادي خيتافي، لأنه منع منع جميع اللاعبين من تناول الوجبات السريعة ويراقب وزنهم بعناية كل يوم.

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وعادةً ما يتم إصدار الغرامات لأي لاعب يتم الكشف عن زيادة وزنه في فحوصات النادي الدورية.

وشارك جرينوود في مباراة خيتافي الأخيرة في الدوري الأسباني، والتي شهدت استضافة ريال بيتيس يوم السبت، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله في الجولة العاشرة من "لا ليجا".

ولعب جرينوود لمدة 78 دقيقة من المباراة، قبل أن يخرج ويحل محله أوسكار رودريجيز.

اتخذ يونايتد قرارًا بإعارة جرينوود إلى خيتافي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد تحقيق داخلي دام ستة أشهر في سلوكه خارج الملعب.

وكان يونايتد قد أوقف سابقًا اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بعد اعتقاله للاشتباه في محاولته الاعتداء على صديقته.

تم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى جرينوود في فبراير الماضي، وهو يحاول الآن إعادة إحياء مسيرته المهنية في إسبانيا.