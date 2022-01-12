كأس العالم
بسبب شتشيسني .. تطبيق لغة شهير يسخر من ميسي
هيثم محمد
9:02 ص غرينتش+2 1/12/2022
سخر تطبيق شهير لتعليم اللغات من ليونيل ميسي عقب فشله في تسجيل ركلة الجزاء التي أضاعها أمام بولندا في لقاء بلاده الأرجنتين ضدها بكأس العالم.
الأرجنتين انتصرت بهدفين نظيفين على البولنديين وعبرا سوياً للدور المقبل، ولكن في الشوط الأول أضاع قائد التانجو ركلة جزاء تصدى لها بنجاح فويتشيك شتشيسني.
تطبيق "Duoligno" الأشهر حول العالم لتعليم اللغات استغل المناسبة للترويج لنفسه ونشر فيديو صغير عبر تويتر للسخرية من ميسي.
ويظهر في الفيديو التميمة الخاصة بالتطبيق وهي تسدد ركلة جزاء بشكل ضعيف ولكن تنجح في هز الشباك، وعلقت: "Duo > Messi".
Duo > Messi pic.twitter.com/eHXa3pfS7L— Duolingo (@duolingo) November 30, 2022
يذكر أن ركلة الجزاء الضائعة هي الثانية في تاريخ ميسي بالمونديال عقب إضاعته أخرى ضد أيسلندا في روسيا 2018.