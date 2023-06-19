بسبب شارة القيادة.. كورتوا يرفض المشاركة مع منتخب بلجيكا في تصفيات يورو 2024

كورتوا يسبب أزمة في معسكر منتخب بلجيكا

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، اعترض على قرار مدربه بشأن شارة القيادة في منتخب بلجيكا.

وكان كيفين دي بروينه، هو قائد المنتخب البلجيكي ولكن نتيجة لغيابه بسبب الإصابة، قرر المدرب منح شارة القيادة إلى روميلو لوكاكو، مما أثار غضب حارس ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإن كورتوا غضب بشدة من قرار المدرب دومينيكو تيديسكو، بأن يكون لوكاكو، قائد بلجيكا، في مباراة النمسا الماضية بالتصفيات المؤهلة لدوري الأمم الأوروبية 2024.

وتابعت الصحيفة: "كورتوا اعترض على القرار ولم يكن حاضرًا في تجمع لاعبي بلجيكا بالفندق الخاص بهم لبدء التحضيرات الخاصة بمباراة إستونيا المقرر لها غدًا الثلاثاء".

وأكدت الصحيفة أن كورتوا صب غضبه على بعض اللاعبين في غرفة الملابس عقب مباراة النمسا، ورفض المشاركة في مباراة إستونيا القادمة، بجانب تعرضه لإصابة بسيطة.

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا تعادل إيجابيًا بنتيجة 1-1 مع النمسا يوم السبت الماضي بالجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024، ويحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط.



