بسبب سوق الانتقالات .. نجم روما الشاب يُهدد بمقاضاة ناديه

الضغوط النفسية توصل الأمور بين نيكولو زانيولو وناديه روما إلى طريق مسدود!

يُخطط اللاعب الإيطالي الشاب نيكولو زانيولو لمقاضاة ناديه روما بسبب الضغط النفسي والمضايقات التي تعرض لها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكان لاعب روما قريبًا من مغادرة النادي نهاية يناير والانتقال إلى بورنموث مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

زانيولو رفض في البداية الجلوس مع مسؤولي النادي الإنجليزي لكنه غير رأيه ووافق على الانتقال لبورنموث قبل أن يتراجع الأخير عن فكرة ضمه لأسباب مالية.

وبحسب صحيفة "Il Messaggero" فإن اللاعب وعائلته يدرسان التقدم بدعوى ضد ناديه بسبب ما حدث له في الأيام الأخيرة الماضية وتعرضه لمذبحة إعلامية من ناديه وفقًا لعائلته.

وبعد الإعلان عن رغبة نيكولو، 23 سنة، في الرحيل عن روما تلقى اللاعب تهديدات بالقتل استوجبت إبلاغ الشرطة خاصة بعد وصول بعد الجماهير الغاضبة إلى منزله.

وتفكر العائلة بمقاضاة روما نظرًا لما تعرض له زانيولو من مضايقات ووضعه تحت ضغط نفسي. وتواصلوا بالفعل مع مجموعة مع المحامين ومؤسسة تساعد اللاعبين في نزاعاتهم مع أنديتهم للوقوف بجانبه.

لكنهما ينتظران ما سيقوله تياجو بينتو، المدير الرياضي لروما، قبل إتخاذ أي خطوة.