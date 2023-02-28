بسبب زين الدين زيدان أم التحرش؟ رسميًا .. نويل لو جرايت يتقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد الفرنسي

رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تقدم أخيرًا باستقالته..

تقدم نويل لو جرايت باستقالته رسميًا من رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء، في حدث كان متوقعًا منذ فترة.

وحسب محطة راديو مونت كارلو الفرنسية، فإن لو جرايت استأنف مهامه كرئيس للاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء لافتتاح الاجتماع الاستثنائي للاتحاد، والذي أعلن خلاله استقالته.

وكشف المصدر نفسه أن فيليب ديالو نائب الرئيس سيعمل كرئيس مؤقت للاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد استقالة لو جرايت، وسيظل في منصبه حتى الجمعية الفيدرالية في يونيو المقبل.

وتأتي استقالة لو جرايت، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الفرنسي منذ 2011، في ظل تحقيق قانوني بحقه، ووجود مزاعم بقيامه بتحرش جنسي وفساد أخلاقي، بعد تقرير لعملية تدقيق بحقه تمت بتكليف من وزارة الرياضة الفرنسية.

كما تعرض لو جرايت أيضًا لانتقادات لاذعة في أعقاب بطولة كأس العالم 2022، بعدما قلل من شأن زين الدين زيدان نجم منتخب فرنسا السابق، بعد تجديد عقد ديدييه ديشان كمدرب للديوك حتى 2026.