بسبب زميله في الأرجنتين.. ليونيل ميسي قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي

هاجر الحجار
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Lionel Messi Emi Martinez celebrate World Cup 2022Getty Images
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هل ينتقل ميسي إلى أستون فيلا قريبًا؟

أوضح الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، أنه يفضل تواجد زملائه بالمنتخب بجانبه في النادي أيضًا، ويريد جلبهم إلى فيلا بارك.

وانضم صاحب الثلاثون عامًا إلى أستون فيلا، في صيف 2020، قادمًا من أرسنال، وساهم بتتويج بلاده بكأس العالم 2022.

مارتينيز في حديث لسكاي سبورتس، قال:" أنا أحب النادي هنا، إنه فريق ضخم، وفخور بتواجدي به، وأحاول إحضار أصدقائي في منتخب الأرجنتين إلى فيلا".

وأضاف:" أشعر وكأنني في المنزل، بتواجدهم معي هنا وبالمنتخب".

بعد حديث حارس مرمى الأرجنتين، ازدادت التكهنات عن اقتراب ليونيل ميسي من أستون فيلا، بجانب زميله.

الجدير بالذكر أن، ينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ولم يعلن عن أي تجديد بعد.

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