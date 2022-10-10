بسبب ركلة جزاء .. ديبالا قد يغيب عن كأس العالم

نجم روما الإيطالي يتعرض لإصابة قوية، وجوزيه مورينيو مدرب "الذئاب" يؤكد أن ديبالا في وضعية صعبة.

تعرض الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي روما إلى إصابة قوية أثناء تنفيذ ركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام ليتشي، التي أقيمت مساء الأحد 9 أكتوبر، لحساب الجولة التاسعة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإيطالي.

روما تمكن من تحقيق الفوز على ليتشي بنتيجة 2-1، ليواصل ذئاب العاصمة الإيطالية زحفهم نحو المربع الذهبي في جدول ترتيب "سيري آ"، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ميلان الرابع.

ماذا حدث؟

روما حصل على ركلة جزاء في الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني، والنتيجة تشير إلى التعادل بنتيجة 1-1 أمام ليتشي، ليتقدم ديبالا ويسدد الكرة بنجاح في مرمى الضيوف في الدقيقة 48.

لكن ديبالا، الذي وضع الكرة في الشباك، بدلًا من الاحتفال مع زملائه بعد التسجيل، شعر بألم حقيقي بعد تسديد الكرة في المرمى.

ورغم مؤازرة باقي اللاعبين، إلا أن ديبالا اشتكى من إصابة عضلية أجبرته على مغادرة الملعب بعد دقيقتين فقط، وجلس الأرجنتيني على مقاعد البدلاء متألمًا وكاد يبكي أثناء وضع كيس ثلج على فخذه الأيمن.

ماذا قال مورينيو؟

على الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن طبيعة إصابة ديبالا، إلا أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب "الجيالوروسي" يرى أنه سيغيب على الأقل حتى بداية العام الجديد.

مورينيو وفي تصريحات مع شبكة "DAZN" قال بعد المباراة : "ديبالا؟ إنه مصاب بشدة الوضع سيئ للغاية".

وأضاف: "هل سنراه قبل 2023؟ أنا لست طبيبًا لكن مما رأيته خلال مسيرته، أقول أن الوضع صعب للغاية".

ومن المنتظر أن يخضع الأرجنتيني خلال الساعات القليلة القادمة إلى المزيد من الفحوصات الطبية، لكن تصريحات مورينيو تشير إلى أن الأخبار التي ستأتي بعد ذلك لن تكون جيدة.

ومع احتمالية غياب ديبالا حتى 2023، فإن "لا خويا" لن يشارك بذلك مع منتخب الأرجنتين في منافسات كأس العالم 2022، التي تنطلق في نوفمبر المقبل في قطر.