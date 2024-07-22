بسبب رغبة بيريز.. جولر يهدد بفوضى في ريال مدريد!

ماذا ينتظر الموهبة التركية؟

عانى أردا جولر من بداية صعبة مع ريال مدريد الموسم الماضي، قبل أن يظهر بريقه في الجولات الختامية من الدوري الإسباني، ويثبت أنه "موهبة هائلة" مع منتخب تركيا في بطولة يورو 2024.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ريال مدريد أغلق جميع الأبواب بشأن إمكانية رحيل جولر في الميركاتو الصيفي الجاري، لكن اللاعب "لا يريد قضاء موسم آخر دون الحصول على دقائق".

وأضافت: "ميلان وباير ليفركوزن سألا عن إمكانية استعارة جولر بالفعل، ويبدو أن التعاقد مع كيليان مبابي، بالإضافة لتواجد فينيسيوس ورودريجو وبراهيم دياز وبيلينجهام لن يمنحه فرصة للعب".

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وأوضحت أن النجم التركي "لا يريد أن يعيد التاريخ نفسه هذا الموسم، وإذا تطلب الأمر فإنه مستعد للخروج على سبيل الإعارة، خاصة إذا رأى نفسه المهاجم الأخير في الفريق".

وختمت: "فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لديه ثقة كبيرة في صاحب الـ19 عامًا، ويريده أن ينجح مع الفريق، لذا ستكون المعضلة بالنسبة لأنشيلوتي هي إدارة غرفة الملابس (سيكون من الصعب إجلاس نجم على مقاعد البدلاء من أجل إشراك جولر)".