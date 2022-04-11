بسبب راتب مبابي .. بقاء مودريتش مع ريال مدريد في مهب الرياح

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش قد يرحل عن ريال مدريد بحلول الصيف القادم دون أن يجدد تعاقده.

جاء هذا بحسب ما ذكر جيان لوكا دي مارزيو، صحفي الانتقالات الموثوق، والذي أكد أن النادي لم يتفق مع مودريتش حتى الآن على التجديد.

وأوضح الصحفي أن عملية التجديد يرى مودريتش وريال مدريد أنهما يستطيعان حلها في أي وقت بحلول شهر مايو وقبل نهاية العقد بشكل نهائي.

في الوقت نفسه قد يتعثر التجديد بسبب مطالب مودريتش ووكيله المادية، حيث يريد اللاعب الحصول على 12 مليون يورو كما كان الوضع قبل فيروس كورونا.

وكان راتب مودريتش قد انخفض بعد جائحة كورونا بنسبة 10%، ولا يمانع اللاعب أن يستمر في الحصول على نفس الراتب لكن المشكلة أن ريال مدريد يفكر في تخفيضه مرة أخرى.

النادي الملكي يريد أن يقلل من سقف رواتب نجومه في الوقت الحالي حتى يستطيع تقديم الراتب الخاص بكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن عقد كيليان مبابي ينتهي بنهاية الموسم الجاري كما هو حال مودريتش، ويستطيع الثنائي اللعب لأي فريق في الموسم المقبل.