بسبب خطأ مطبعي .. هالاند يضرب السياحة السويدية في مقتل!

هيثم محمدهيثم محمد
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Foden Haaland 2022-23Getty
إيرلينج هالاندغرائب وطرائفمانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتاز

السياحة في منتجع سويدي في خطر بسبب الجار النرويجي!

اشتكى منتجع سياحي سويدي شهير من تراجع عدد الزائرين بسبب التشابه في الأسماء بينه وبين النجم النرويجي لمانشستر سيتي إرلينج هالاند.

منتجع هالاند وتكتب "Halland" منتجع سياحي سويدي على الساحل شهير، ولكن يعاني كثيراً من بزوغ نجم اللاعب النرويجي مؤخراً.

واشتكى جيمي ساندبرج، مدير الحملة الإعلامية للمنتجع، في تصريحات مع "BBC" من الضرر الواقع على موقعه السياحي بسبب اللاعب.

وقال ساندبرج: "نحن Halland وهو Haaland، شعبية اللاعب النرويجي تجعلنا نشعر بالاختناق على وسائل التواصل، كل سبل الدعايا الخاصة بنا تذهب أدراج الرياح".

وواصل: "إذا استمر الوضع هكذا فذلك يعني أننا سنتحول لمنطقة مثل أتلانتيس، مكان معروف في الأساطير والتاريخ البعيد، تألق النرويجي في مانشستر سيتي يضعنا في موقع حرج".

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