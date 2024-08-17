بسبب خارق سلة ريال مدريد.. برشلونة يتعاقد مع أطول لاعب في تاريخه!

2.22 متر!

تعاقد فريق برشلونة لكرة السلة مع اللاعب السنغالي-الفرنسي يوسوفا فال، من أجل تعزيز صفوفه، بعدما خرج بموسم صفري في 2023-2024، ما كلف روجر جريمو منصبه كمدرب.

ويملك فال (29 عامًا) قامة فارعة، إذ يبلغ طوله 2.22 متر، ليصبح أطول لاعب في تاريخ برشلونة.

ويراهن برشلونة مرة أخرى على "البرج الأعلى"، لمحاولة تحييد التأثير المدمر لإدي تافاريس (2.20 متر)، الذي أعاد التوازن إلى ريال مدريد، وأضر كثيرًا بالفريق الكتالوني في مواجهاته المباشرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الشيء الأكثر إيلامًا لبرشلونة، هو أنه كان لديهم اتفاق مسبق مع تافاريس للانضمام للنادي الكتالوني في موسم 2018-19، لكن ريال مدريد خطفه بعرض لا يمكن رفضه.

منذ ذلك الحين، حاول برشلونة وضع حد لهيمنة العملاق الأبيض، لكنه حتى الآن لم يكن أي حل لإيقافه.