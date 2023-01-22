بسبب جوارديولا وميسي ورفاقه .. تياجو يوضح سبب الرحيل عن برشلونة

تياجو ألكانتارا يكشف سبب رحيله عن برشلونة

كشف تياجو ألكانتارا نجم ليفربول الحالي، ومتوسط ميدان برشلونة وبايرن ميونخ سابقًا، السر وراء تركه للنادي الكتالوني في بداية مسيرته الواعدة والانتقال إلى العملاق البافاري في صيف 2013.

تياجو في مقابلة مع شبكة "بي تي سبورت" البريطانية أوضح لماذا قرر الرحيل عن برشلونة والذهاب إلى بايرن ميونخ قائلًا: "لقد لعبت مع العديد من الأساطير في برشلونة، لذلك كان من الصعب بالنسبة لي أن ألعب عدة دقائق كما أردت".

وأضاف: "بعد ذلك غادر بيب جوارديولا النادي ووقع لبايرن، سألني ما هو الخطأ الذي حدث معي، وأجبته أن السبب الحاسم لي هو أنني بحاجة إلى دقائق أكثر ويجب أن ألعب".

وأوضح لاعب خط الوسط: "لقد رأيت تحديًا كبيرًا في بايرن ميونخ فازوا بدوري أبطال أوروبا، وأردت أن أفعل الشيء نفسه".

الجدير بالذكر أن لاعب الوسط الإسباني حصد لقب دوري أبطال أوروبا مرتين الأولى بقميص برشلونة والثانية رفقة بايرن ميونخ.