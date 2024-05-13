بسبب تجاهل مبابي له.. مشاجرة بين الخليفي ونجم ريال مدريد القادم!

العلاقة بين الثنائي وصلت إلى قمة التوتر...

فجرت تقارير صحفية فرنسية، عن وجود مشاجرة قوية بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي.

وكان مبابي، قد خرج يوم الجمعة الماضي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو، كشف من خلاله رحيله عن صفوف باريس بنهاية الموسم الحالي.

وفي مقطع الفيديو، تجاهل النجم الفرنسي، تقديم الشكر لرئيس النادي، بالرغم من شكره للعديد من الأشخاص في الفريق الباريسي، مما تسبب في حالة غضب لدى ناصر الخليفي.

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ومن جانبها كشفت صحيفة "لو باريزيان" عن تفاصيل مشاجرة حدثت بين الثنائي، قبل لقاء الفريق الأخير أمام تولوز، مساء الأحد الماضي، على ملعب حديقة الأمراء في الدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخليفي حرص على الحصول على توضيح من مبابي، بشأن عدم ذكر اسمه في بيانه قبل مباراة تولوز، عندما اجتمع الثنائي غرفة مغلقة، وبعد قليل ارتفع صوتهما وتحول التفسير إلى صراع.

ووفقًا للصحيفة الفرنسية، فإن حديث الخليفي، ومبابي أدى إلى تأخير بداية عمليات الاحماء قبل اللقاء، إذ دخل اللاعبون إلى أرضية الملعب متأخرين بأربع دقائق عن الموعد المحدد، لانطلاق عمليات الاحماء.