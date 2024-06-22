أنشطة مشتركة بين الثنائي قد تدر الأموال على ريال مدريد

يعتقد أحد الخبراء أن علاقة جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد بصديقته لورا سيليا، يمكن أن تدر الملايين على النادي الإسباني.

صاحب الـ20 سنة أصبح من أهم اللاعبين في العالم منذ انتقاله إلى ريال الصيف الماضي، ولكن كان من المتوقع أن يتفوق عليه كيليان مبابي من الناحية التسويقية فور توقيعه للميرينجي.

روب ويلسون، الخبير في تمويل كرة القدم، قال في تصريحات لـ"Saxo":"بيلينجهام لديه القدرة على تجاوز رونالدو وميسي من حيث التسويق، لو قمنا بإعادة إجراء هذه المحادثة في غضون عشر سنوات وواصل بيلينجهام مساره مع ريال مدريد، فأعتقد أنه سيتفوق على مبابي أيضًا".

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وأضاف:"قيمة مبابي الآن أكبر من بيلينجهام، ولكن لاعب الوسط الإنجليزي لديه درجة أكبر من التسويق، خاصة وأن علاقته بعارضة الأزياء الهولندي لورا سيليا تشبه المغنية المعروفة تايلور سويفت وعلاقتها بترافيس كيلسي لاعب كرة القدم الأمريكية".

وتابع:"بيلينجهام يشبه ترافيس كيلسي، لذلك ستكون هناك مواءمة للعلامة التجارية، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانوا يقومون بأي نشاط ترويجي مشترك، ولكن من المتوقع قيامهما بالكثير من العمل خارج الميدان".

وفي نهاية حديثه قال ويلسون إن رجال الأعمال الأذكياء سيبحثون عن أي علامة تجارية تربط الثنائي من أجل استغلالها والاستثمار بها، وهو ما سيعود بالنفع على بيلينجهام وصديقته.