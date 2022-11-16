بسبب إصابة نكونكو .. إساءات عنصرية لنجم فرنسا قبل كأس العالم 2022

ما سبب العنصرية ضد نجم منتخب فرنسا؟

تعرض اللاعب الشاب الفرنسي إدواردو كامافينجا، صاحب الـ20 عامًا، ونجم ريال مدريد الإسباني للإساءات العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهور لقطة تدخله على زميله كريستوفر نكونكو، بمعسكر منتخب فرنسا، مما أدى إلى استبعاد الأخير من منافسات كأس العالم بسبب الإصابة.

وكان المنتخب الفرنسي يخوض جلسة تدريبية أخيرة قبل البطولة في مقره في كليرفونتين أمس الثلاثاء، ثم اندفع كامافينجا في توقيت خاطئ على نجم فريق لايبزيج.

لقطة تدخل كامافينجا على نكونكو و اصابته القوية 🥲



pic.twitter.com/aDGzPc221h — EPL World (@EPLworld) November 16, 2022

وعلى الرغم من أن لاعب خط وسط ريال مدريد الشاب استُهدف بسبب أفعاله ورد أحد المشجعين على مقطع فيديو للحادث وصف فيه اللاعب بألفاظ عنصرية شديدة.

واستدعى مدرب الديوك الفرنسية ديدييه ديشان، مهاجم آينتراخت فرانكفورت راندال كولو مواني، كبديل يوم الأربعاء قبل ساعات من سفر الفريق إلى قطر للمشاركة في كأس العالم.

وكانت إصابة نكونكو أحدث ضربة لبطل كأس العالم، حيث يغيب كل من لاعبى خط الوسط نجولو كانتي وبول بوجبا والمدافع بريسنيل كيمبيمبي عن البطولة.

وكان مهاجم لايبزيج في حالة رائعة حتى الآن هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا وصنع تمريرات حاسمة في 15 مباراة فقط في الدوري الألماني.