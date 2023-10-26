بسبب أفكار نونو سانتو .. الاتحاد فريق الرجل الواحد ولاعبه "أضحوكة" السوشيال ميديا

الاتحاد يواصل الانهيار مع نونو سانتو

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"إنه عنيد ولا يقبل نصائح الغير".. هكذا يؤكد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، الاتهامات الموجهة إليه؛ بعد كل مباراة للفريق الأول لكرة القدم، سواء محليًا أو خارجيًا.

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سانتو قاد الاتحاد؛ للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في الموسم الماضي؛ إلا أن النتائج بدأت في التراجع بشكل مخيف، خلال العام الرياضي الحالي 2023-2024.

هذه النتائج؛ تأتي بالتزامن مع عجز فني رهيب، خاصة في مركز الجناح الهجومي؛ والذي تسبب فيه المدير الفني البرتغالي بنفسه، بعد أن تخلى عن عبد العزيز البيشي، في الميركاتو الصيفي الماضي، مع إصراره على إبعاد عبد الرحمن العبود، من قائمة الفريق الأول.

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وفي البداية.. حاول سانتو أن يجعل قوة الاتحاد، في العمق الهجومي؛ وهو الأمر الذي انتبه له الخصوم، الذين أصبحوا يجيدون التعامل مع هذه الخطة.

تأكد نونو سانتو وقتها، من ضرورة تغيير طريقة لعبه، والاعتماد على الجناحين الأيمن والأيسر؛ ولذلك بدأ في تجربة أكثر من اسم في غير مراكزهم، وصولًا إلى هارون كمارا.

الاتحاد فريق الرجل الواحد .. ونونو سانتو يحّول لاعبه إلى "أضحوكة"

كمارا الذي يتعرض لانتقادات جماهيرية، عندما يلعب في مركزه الأساسي كـ"مهاجم صريح" من الأساس، وجد نفسه يشترك في الجناح الصريح، خلال مباراة الحزم الأخيرة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وكما هو متوقع.. فشل كمارا في مركز الجناح الصريح أمام الحزم؛ حيث لم يستطع أن يتخطى أي لاعب في الفريق المنافس، كما تحوّلت جميع مراوغاته غير الناجحة في المباراة، إلى مادة للسخرية منه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا الفشل الكبير؛ جعل نونو سانتو، يستبدل اللاعب في الـ25 دقيقة الأخيرة، بزميله المغربي عبد الرزاق حمد الله، ليعود إلى خطة "عمق الملعب" من جديد.

ومثل المباريات الماضية؛ يُمكن تلخيص أداء الاتحاد أمام الحزم، بأنه فريق الرجل الواحد، وهو متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، الذي يتحرك في كل مكان بالملعب؛ حيث يقطع الكرات من المنافس، ويقوم بصناعة الأهداف لزملائه في الهجوم.

وأحيانًا.. يظهر لاعب في خط المقدمة، سواء حمد الله أو الفرنسي كريم بنزيما أو البرازيلي رومارينيو؛ لمساعدة كانتي، بينما باقي الفريق، عبارة عن عشوائية تامة دفاعًا وهجومًا.

ويبدو بهذه النسخة الضعيفة جدًا من الاتحاد، أن أيام نونو سانتو مع الفريق الأول لكرة القدم، باتت معدودة للغاية؛ خاصة بعد اقتراب المشاركة التاريخية في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في ديسمبر القادم.

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