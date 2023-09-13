بسبب انتقاله للنصر؟ كريستيانو رونالدو يحصل على أسوأ تقييم في FC 24 منذ 2007!

انهيار كبير للغاية لنجم المنتخب البرتغالي

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أعلنت النسخة الجديدة من لعبة EA Sports FC 24 عن تقييمات اللاعبين والتي شهدت انحدارًا كبيرًا بالنسبة لكريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.

لعبة EA Sports FC 24 هي أحدث إصدار من اللعبة الشهيرة "فيفا" وذلك بعد تغيير اسمها وانهاء التعاقد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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ومن المقرر صدور اللعبة في 29 سبتمبر المقبل.

وشهدت التقييمات الجديدة حصول كريستيانو رونالدو على تقييم 86 وهو أقل ما وصل له منذ نسخة 2007.

ولا يبدو أنّ الأمر مرتبط بدوري روشن السعودي، فكريم بنزيما، نجم الاتحاد، حصل على تقييم 90 بينما الوافد الجديد للهلال، نيمار، حصل على تقييم 89.

وتصدر إرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، تقييمات اللاعبين في FC 24 بواقع 91 بالتساوي مع زميله كيفين دي بروينه ونجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

أما ليونيل ميسي، هداف إنتر ميامي، فقد تراجع إيضًا إلى 90، إذ حصل في النسخة الماضية على تقييم 91.

ويتساوى البرغوث مع نجمة تشيلسي سام كير وهداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وكذلك مهاجم بايرن ميونخ هاري كين وحارس ريال مدريد تيبو كورتوا بجانب بنزيما وغيره من اللاعبين.

أما محمد صلاح ومابي ليون وفينيسيوس جونيور وأليكس مورجان وفيرجيل فان دايك فقد حصلوا على تقييم 89.

ويستعد صاروخ ماديرا للمشاركة مع النصر ضد الرائد يوم الجمعة المقبلة في دوري روشن قبل قص الشريط في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا منتصف الأسبوع المقبل.

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