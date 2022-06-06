"بسبب الممر الشرفي" .. معاهدة عدم الاعتداء بين أتلتيكو وريال مدريد في خطر!

مسلسل التوتر مسمتر بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد

شهدت العلاقة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد لحظات من التوتر خلال الذكرى المئوية لكلا الناديين، وفي الوقت الحالي لا تمر بأفضل لحظاتها أيضاً.

كان هناك اتفاق شفهي لسنوات بين إدارة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يقتضي بعدم التفكير في ضم لاعبين شباب من الآخر، وهو الأمر الذي قرر أتلتيكو مدريد خرقه في الأيام القليلة الماضية.

وهناك أكثر من لاعب شاب في صفوف ريال مدريد أخبروا إدارة النادي بوجود اتصالات من قبل أتلتيكو مدريد للحصول على خدماتهم في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وهو أمر تسبب في انزعاج إدارة فلورنتينو بيريز وتوتر في العلاقة بين الجانبين.

أبرز أسباب توتر العلاقات بين أتلتيكو وريال مدريد

بعد تُوج ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني لموسم 2021/2022، رفض نادي أتلتيكو مدريد الوقوف في ممر شرفي لبطل الليجا، بسبب الخوف من جماهير الروخي بلانكوس، مما أغضب النادي الملكي بحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية نقلاً عن راديو "كادينا سير".

كما لم يتخذ نادي أتلتيكو مدريد أي خطوة لتهنئة ريال مدريد بالتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعكس ما قام به باقي الأندية الإسبانية على رأسهم الغريم التقليدي للملكي نادي برشلونة، مما جعل العلاقة بين الطرفين تزداد توتراً في الآونة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن نادي ريال مدريد قد حدد موعداً لإجراء مكالمة مع أتلتيكو مدريد هذا الأسبوع لتحليل الموقف ومعرفة كيفية العلاقة بين الناديين ومعرفة ما إذا كان من الضروري إعادة التفكير في "اتفاقية عدم الاعتداء" أم لا.

جدير بالذكر، أن أتلتيكو مدريد كان قد أنهى الموسم المنصرم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 71 نقطة، بينما تربع الملكي على عرش جدول ترتيب المسابقة برصيد 86 نقطة.

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