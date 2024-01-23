بسبب اللعب المالي النظيف .. قرار صادم من جوارديولا بمستقبله مع مانشستر سيتي!

مجرد تهديد أم قرار نهائي بدافع التحدي؟

حسم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، موقفه النهائي من البقاء مع النادي في حالة إثبات تورطه بخرق اللعب المالي النظيف بالدوري الإنجليزي.

سيتي حقق ثلاثية تاريخية الموسم الماضي، ولكن النادي يواجه مستقبلًا غامضًا نظرًا لاتهامه بارتكاب 115 انتهاكًا للقواعد المالية، ولو ثبتت التهم سيواجه عقوبة تتراوح بين الغرامة والهبوط.

سام لي مراسل موقع "The Athletic" في مانشستر سيتي أكد أن هذه الأمور لن تؤثر على موقف جوارديولا من البقاء في النادي، بل أشار إلى أن الإسباني لا يمانع تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المراسل الإنجليزي:"هناك شعور داخل مانشستر سيتي أنه إذا ثبتت التهم الموجهة للنادي في الانتهاكات المزعومة، فإن جوارديولا سيوقع على عقد جديد بدافع التحدي فقط".

وأضاف:"بيب قال ذلك علنًا، ولكن كبار المسؤولين في سيتي يعتقدون أن الأمر كان أكثر من مجرد تهديد علني في أعقاب الاتهامات التي تم توجيهها قبل عام تقريبًا".

وأوضح أنه رغم استعداد جوارديولا للبقاء حتى في حالة هبوط النادي، فلا يمكن استبعاد أي سيناريو محتمل في المستقبل بغض النظر عن هذه الاتهامات.

وفي الوقت الحالي يفضل مانشستر سيتي التعامل بهدوء مع الموقف، مع احتمالية رحيل العديد من الشخصيات الهامة بالنادي لو قرر جوارديولا الرحيل.