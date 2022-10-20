بسبب السوبر ليج .. الدوري الإسباني مهدد بالتوقف الأسبوع المقبل

أندية الدوري الإسباني تهدد بتعليق المسابقة بسبب السوبر ليج.

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن كرة القدم الإسبانية تواجه خطرًا محدقًا بالتعطيل، ودعا إلى عقد اجتماع استثنائي يوم الخميس المقبل، 27 أكتوبر، لمحاولة عكس الوضع.

الأزمة تكمن في وجود تهديد حقيقي بوقف مسابقات كرة القدم الإسبانية، في حالة عدم إصلاح مشكلة قانون الرياضة في البلاد.

ماذا حدث؟

عقد ممثلو رابطة الدوري الإسباني بالإضافة إلى ممثلي 16 ناديًا اجتماعًا يوم الإثنين الماضي، 17 أكتوبر، مع وزير الثقافة والرياضة، للتعبير عن قلقهم بشأن الدور الذي يسمح به قانون الرياضة الجديد لإطلاق "السوبر ليج".

سلسلة التعديلات في قانون الرياضة الإسباني الجديد تركت الباب مفتوحًا أمام مشاركة الأندية الإسبانية في "السوبر ليج" بالإضافة إلى السماح لها بالمشاركة في البطولات المحلية في نفس الوقت.

وهناك تخوف من قبل رابطة الدوري الإسباني أن تتعرض الاتفاقية مع صندوق "CVC" الاستثماري إلى خطر شديد، وهي الاتفاقية التي من شأنها أن تدر دخلًا بحوالي ملياري يورو على الأندية.

ما هو تهديد الأندية؟

الأندية تركت الاجتماع مع وزير الثقافة والرياضة وهناك حالة من التفاؤل حول تغيير مسودة القانون الجديد.

صحيفة "COPE" كشفت أنه في حالة عدم تغيير المسودة بحلول يوم الخميس المقبل، فإن كرة القدم الإسبانية قد تشهد إضرابًا، ويتم تعطيل الجولة 12 من الدوري الإسباني، والجولة 13 من دوري الدرجة الثانية.