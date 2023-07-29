بسبب السعودية وفرنسا .. هيرفي رينارد يدخل التاريخ!

المدرب الفرنسي حقق أمرًا لم يُحقق من قبل!

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دخل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد التاريخ، بعدما قاد منتخب بلاده للسيدات لتحقيق الفوز على البرازيل، ضمن منافسات كأس العالم للسيدات 2023، المقامة حاليًا في أستراليا ونيوزلندا.

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وحقق هيرفي رينارد الفوز الأول للمنتخب الفرنسي بكأس العالم 2023، بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام جامايكا بدون أهداف.

وبعدما قاد هيرفي منتخب فرنسا للسيدات للفوز على البرازيل، أصبح أول مدرب يفوز بمباراة في كأس العالم للرجال وكأس العالم للسيدات في نفس الوقت.

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رينارد كان نجح في قيادة السعودية لتحقيق الفوز على الأرجنتين، بافتتاح مباريات الأخضر بكأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر، في مباراة تاريخية تحدث عنها العالم وقتها.

الشيء المشترك في الانتصارين، هو نجاح هيرفي رينارد في التفوق على عمالقة أمريكا الجنوبية، بالفوز على رجال الأرجنتين وسيدات البرازيل.

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