بسبب الرجبي وإعلان ساخر .. هاري كين منبوذ في إنجلترا!

ركلة الجزاء أمام فرنسا ستظل عالقة في ذهن كين لسنوات.

تعرض هاري كين نجم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام لحملات عنيفة من الهجوم عقب أن خسر منتخب بلاده في ربع نهائي كأس العالم أمام فرنسا.

جاء هذا بسبب ركلة الجزاء الثانية التي أهدرها كين في نهاية المباراة والتي قضت على أمل الإنجليز في التأهل إلى نصف النهائي أمام المغرب.

الحملات تواصلت بعد ساعات من الخروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم النبش في الماضي حتى أن إعلان ساخر قديم قام به كين قد ظهر على السطح من جديد.

وكان الإعلان مع جوني ويلكينسون نجم الرجبي الفائز بلقب العالم مع المنتخب الإنجليزي في عام ٢٠٠٣ على حساب أستراليا والذي أحرز وحده 15 نقطة في الفوز بنتيجة 20 - 17 محرزًا لأربع ركلات ترجيح.

ويكينسون كان قد حاول التعديل من طريقة تسديد كين لركلات الجزاء في كرة القدم بذلك الإعلان لتكون فوق المرمى كما هو الحال في الرجبي، لذلك نال بعض اللوم هو الآخر!