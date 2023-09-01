بسبب الخصوصية .. رابطة الدوري الإسباني تهدد بمقاضاة ريال مدريد!

أزمة جديدة تلوح في الأفق

نشرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا رسميًا، اليوم، الجمعة، للكشف عن موقفها من رفض ريال مدريد لفكرة تصوير الكواليس التي تحدث بالفريق.

رابطة الليجا منحت جماهير المسابقة فرصة الاستمتاع بالوصول إلى مشاهد ومناطق لم يُسمح فيها من قبل بدخول الكاميرات خاصة في غرفة الملابس وأثناء منح المدربين التعليمات للاعبين.

موقع "The Athletic" البريطاني أكد أن كل أندية الليجا وافقت على هذه الخطوة باستثناء ريال مدريد الذي لن يحصل على مبلغ 13 مليون يورو نظير دخول الكاميرات بغرفة الملابس وبعض المناطق الأخرى الخاصة.

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ونشر موقع "ريليفو" الإسباني رد الرابطة على ذلك، حيث أكدت أن رفض ريال مدريد للفكرة لن يؤثر على تجربة وجودة البث.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يعتمد على حكم غير نهائي ويخالف قوانين الدوري الإسباني، لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لعدم الالتزام.

وجاء في البيان:"موقف ريال مدريد مفاجىء لأننا سبق أن قمنا بالتعاون معهم في صور المباريات وتصوير الأفلام الوثائقية الخاصة بالفريق وكذلك تركيب كاميرات في المواجهات المختلفة لقنواتهم الخاصة".

وأضافت الرابطة:"نعمل منذ سنوات على تحسين جودة عمليات البث وتوسيع التجربة الخاصة بالمحتوى وإضفاء الراحة على المشجعين أثناء المباريات".

جدير بالذكر أن بعض الأندية التي وافقت على هذه الخاصية، لا يشعر العديد من لاعبيها ومدربيها بسعادة كبيرة تجاه هذه الفكرة التي تخترق خصوصية الفرق.