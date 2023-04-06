بسبب الحوكمة .. الأهلي يُسعد لاعبيه قبل عيد الفطر

قرارات سعيد اتخذتها إدارة الأهلي

shahid

اتخذت إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، قرارًا أسعد به لاعبيه والعاملين داخل النادي، وذلك قبل عيد الفطر المبارك، بهدف الحصول على العلامة الكاملة في الحوكمة.

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ويعاني النادي الأهلي خلال الفترة الحالية ماديًا، حيث قام أكثر من لاعب سابق برفع شكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن النادي الأهلي قام بتسديد راتب شهر لجميع اللاعبين المحليين خلال الأيام الماضية، ليتم تقليص الرواتب المتأخرة إلى شهرين بدلًا من 3.

وتتحرك إدارة الأهلي أيضًا من أجل سداد رواتب العاملين داخل النادي، قبل عيد الفطر المبارك، وفي ظل سعيها للحصول على العلامة الكاملة في الحوكمة.

وقامت إدارة الأهلي أيضًا بسداد بعض الرواتب المتأخرة للاعبين الأجانب، وعدم تأخرها إلى أكثر من شهرين، لتجنب فسخ عقد اللاعبين من طرفهم، والمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية، مثلما فعل الجامايكي لويس جارابان، والتي تسببت في منع النادي من التسجيل فترتين متتاليتين.

Shahid