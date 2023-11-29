بسبب الأمطار الثقيلة .. قمة جلطة سراي ومانشستر يونايتد مهددة بالإلغاء!

هل يضطر الاتحاد الأوروبي لإلغاء قمة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي مانشستر يونايتد أزمة قبل لقاء جلطة سراي الحاسم في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا، إذ يبقى اللقاء مهددًا بالإلغاء.

مانشستر يونايتد بحاجة إلى الفوز على جلطة سراي مع خسارة كوبنهاجن أمام بايرن ميونخ ليمتلك فرصة للتأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

ويبدو أنّ المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، الأربعاء، في التاسعة إلى الربع بتوقيت السعودية قد يتم إلغائها بسبب كثرة الأمطار التي اجتاحت العاصمة التركية إسطنبول.

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وأظهر فيديو للجنة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أثناء معاينة ملعب المباراة والذي لم تتحرك فيه الكرة بسبب الأمطار.

ورغم ذلك، فإنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد عبر شبكة ESPN أن المباراة سوف تُقام في موعدها دون أي تأجيل.

كما أن مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا للشباب أقيمت رغم الأمطار وانتهت بفوز جلطة سراي بهدف دون رد.

جدير بالذكر أنّ الأمطار مستمرة حتى مساء الغد في إسطنبول وهو ما يعقد من خوض اللقاء.