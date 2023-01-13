بسبب الانتقالات .. كلوب ينفجر في وجه أحد الصحفيين قبل مواجهة برايتون!

حالة من الغضب لدى المدرب الألماني

انفجر يورجن كلوب مدرب ليفربول في وجه أحد الصحفيين، عند سؤاله عن نشاط الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ليفربول تعاقد مع كودي جاكبو من آيندهوفن مقابل 42 مليون يورو، وسط تكهنات حول المزيد من الصفقات، ولكن كلوب قرر الرد بغضب على هذه الإمكانية.

كارل ماركهام أحد المراسلين في رابطة الصحفيين الإنجليز قال لكلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة برايتون بالدوري:"لقد قلت سابقًا إنه لا يمكنك حل جميع المشكلات في سوق الانتقالات، هل ذلك لأنك لا تعتقد أن هناك لاعبين يمكنهم هل مشكلات فريقك أم الأمر متعلق بأسباب مالية؟".

ورد عليه كلوب قائلًا:"كارل، حقًا، وبصراحة، لقد قمت على ما أعتقد بمؤتمرات صحفية يصل عددها إلى 6 آلاف وكنت جزءًا كبيرًا من حوالي 5999 منها، لو أردت كتابة أي شيء فلا تفعل ذلك، فقط قم بالتسجيل، هل يجب علي إخبارك بمشكلة الأموال مرة أخرى؟ حقًا يا كارل؟".

وتابع:"هل تعتقد أننا نمتلك كميات ضخمة من الأموال ولا نصرفها على اللاعبين المتاحين، هل هذا رأيك بي بعد كل هذه السنين؟ لماذا تطرح السؤال بينما الإجابة مطروحة على الطاولة؟ لا أفهم حقًا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز السابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ28 نقطة بفارق شاسع عن آرسنال المتصدر بـ44 نقطة.