بسبب الاتفاق؟ ساوثجيت يرد على إطلاق صافرات الاستهجان ضد هندرسون

الهجوم يصل إلى المدرجات

أعرب جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا عن تعجبه الشديد من قيام جماهير فريقه بإطلاق صيحات الاستهجان ضد جوردان هندرسون.

قائد ليفربول السابق قرر مغادرة الدوري الإنجليزي في الصيف والانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الاتفاق، وهي الخطوة التي تعرض بسببها اللاعب للعديد من الانتقادات.

جماهير المنتخب الإنجليزي نقلت هذا الهجوم إلى المدرجات، حيث هاجمت هندرسون وأطلقت صافرات الاستهجان ضده أثناء تبديله بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ساوثجيت عن هذه الواقعة:"أنا حقًا لا أفهم السبب وراء القيام بمثل هذا التصرف، هندرسون لاعب شارك في 79 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا".

وأضاف:"التزامه وما قدمه للفريق استثنائي، دوره داخل وخارج الملعب مهم جدًا لذلك لا يمكنني فهم ما حدث".

يذكر أن إنجلترا نجحت في الفوز في مباراتها الودية أمام أستراليا بهدف دون رد سجله أولي واتكينز، وتستعد لخوض مواجهة صعبة أمام إيطاليا في تصفيات أمم أوروبا 2024 يوم الثلاثاء القادم.