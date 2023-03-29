بسبب استخدام هاتفه .. إرلينج هالاند يخضع لتحقيق الشرطة البريطانية!

هالاند قيد التحقيق!

أكدت شرطة مدينة مانشستر أنها على علم بوجود صور لإرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وهو يستخدم هاتفه أثناء القيادة، ويخضع اللاعب النرويجي الدولي للتحقيق من قبل الشرطة بعد مزاعم باستخدامه هاتفًا محمولًا أثناء القيادة.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورًا ولقطات تظهر اللاعب النرويجي الدولي في سيارته في حادث وقع يوم 15 مارس بالقرب من استاد الاتحاد، وردت شرطة مانشستر أنها على علم بالتقرير المتعلق بهالاند وتحقق في الحادث المزعوم.

وأشار التقرير البريطاني إلى أنه يمكن تغريم هالاند 200 جنيه إسترليني والحصول على ست نقاط على رخصة قيادته إذا ثبتت إدانته.

وكان من المقرر أن يتواجد هالاند مع منتخب النرويج خلال فترة التوقف الدولية لكنه ابتعد عن معسكر بلاده بسبب إصابته في الفخذ، وليس من الواضح ما إذا كان سيكون لائقًا للعودة إلى الملاعب عندما يواجه مانشستر سيتي ليفربول يوم السبت القادم.

The Sun

الجدير بالذكر أن هالاند انتقل إلى مانشستر سيتي من بوروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية بصفقة قيمتها 75 مليون يورو، وحقق نجاحًا كبيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 42 هدفًا في 37 مباراة فقط.