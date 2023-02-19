بسبب استخدام الطائرة .. ليفربول يُغضب جماهيره قبل مواجهة ريال مدريد!

جمهور ليفربول غاضب من قرارات النادي..

يشعر جمهور نادي ليفربول بحالة من الغضب بسبب اضطرار الفريق إلى استخدام الطائرة أثناء رحلة الفريق من نيوكاسل بعد مباراة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول حقق الفوز مساء السبت بهدفين دون رد على نيوكاسل يونايتد، ليواصل "الريدز" رحلة البحث عن دخول المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية كشفت أن جدول "الريدز" المزدحم دفع فريق المدرب يورجن كلوب إلى التنقل من ليفربول إلى نيوكاسل ذهابًا وعودة بالطائرة.

ليفربول في المعتاد يستخدم الحافلة في التنقل داخل إنجلترا، لكن يبدو أن يورجن كلوب يريد أن يكون لاعبيه في أتم استعداد قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

ويأتي قرار ليفربول على الرغم من أن النادي يأخذ في الاعتبار دائمًا المخاوف البيئية لاستخدام الطائرات، حيث يراعي النادي استخدام حافلات تستخدم وقودًا مستدامًا ينتج عنه انبعاثات كربونية أقل بنسبة 90% من الديزل.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية حالة الغضب التي انتابت العديد من جمهور ليفربول بسبب ذلك القرار، خاصة وأن النادي يلتزم دائمًا بمحاولة الحفاظ على البيئة.