بسببه كشف نقطة ضعف كيليان مبابي .. هوس كاسيميرو بكرة القدم يغضب زوجته!

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Casemiro Manchester United Carabao Cup 2023Getty
مانشستر يونايتدكاسيميروالدوري الإنجليزي الممتاز

كاسيميرو كشف أنه يتابع مباريات كرة القدم بشكل يومي لتحسين نفسه..

يرى الكثير من المراقبين أن التأثير الذي أحدثه البرازيلي كاسيميرو على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ انضمامه إلى "الشياطين الحمر" في الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد الإسباني مذهل للغاية.

وخلال أقل من ستة أشهر في "أولد ترافورد" أظهر كاسيميرو ما كان يفتقده مانشستر يونايتد لسنوات من روح وقوة في الأداء في منتصف الملعب.

صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية ألقت الضوء في تقرير جديد لها على المدى الذي يمكن أن يذهب إليه كاسيميرو من أجل الاستمرار في الأداء الجيد، والذي يأتي في بعض الأحيان على حساب عائلته.

التقرير كشف أن كاسيميرو يشاهد مباريات كرة القدم يوميًا، ويقوم باستكشاف وتحليل المنافسين باستخدام منصة تُدعى "Wyscout"، والتي ساعدته في السابق لوضع خطة محكمة أثناء فترة لعبه مع ريال مدريد لإيقاف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن على الرغم من أن هوس كاسيميرو بكرة القدم قد ساعده في الحصول على بعض أرقى الجوائز في اللعبة، إلا أنه جعله أيضًا في مأزق مع زوجته.

البرازيلي الدولي اعترف في مقابلة إسبانية سابقة: "أشاهد كل شيء - من الصين أو في أي مكان. تتضايق زوجتي، لكن هذا عملي، حياتي هي كرة القدم ".

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